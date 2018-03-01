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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki ezeli rakip, Beşiktaş'la Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu

01 Mart 2018, Perşembe 19:14
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado


HER İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU


Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk çeyrek finalist Gençlerbirliği'ni, 3-1 ve 1-0 mağlup eden Beşiktaş olmuştu.

Fenerbahçe ise Giresunspor'u iki maçta da 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, derbi heyecanı sonrası finale hangi takımın çıkacağı merak konusu...

İki takım arasında oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 23. haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

23 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alıyor, Aynı puanlı Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor.
 

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?


İki takım arasındaki ilk maç 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Rövanş maçları ise 17-18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmanın ATV ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan katıldı. Bu turda Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla farklı geçen siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Osmanlıspor ile eşleşti.

Başkent ekibine ilk maçta 4-1 kazanan Kartal, ikinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde yine bir Ankara takımıyla eşleyen Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk maçı 3-1, ikinci maçı ise 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan katıldı. Bu turda Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup ederek eleyen sarı-lacivertli ekip, son 16 turundaysa İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde, Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.


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