Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)

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20.DK:



SİYAH BEYAZLILAR'IN HASRETİ 7 YIL!

Haber Merkezi

Orta alanda ani gelişen konuk takım atağında Diallo'nun uzun pasında topla buluşan Jailton'un ceza alanı sol tarafından yerden yaptığı vuruş kalecinin sağından auta çıkıyor.Tolgay Arslan'ın Sessegnon'a yaptığı faul sonrasında ceza alanı sol yan tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ceza alanına ortaladığı topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.GOL! Beşiktaş Mustafa Pektemek'le öne geçiyor. 1 - 0Kendi yarı alanında kazandığı topla hızla Beşiktaş yarı alanına doğru hareketlenen Stephane Sessegnon'un ceza alanı sağ ön tarafından, uzaktan yaptığı vuruşu Tolga Zengin kontrol ediyor.Orta alanda gelişen konuk takım atağında ceza alanı sağ ön tarafından Beşiktaş ceza alanına doğru gönderilen orta kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarTolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, NegredoHopf, Ahmet, Luccas, Uğur, Politevich, Alper, Diallo, Khalili, Serdar Özkan, Sessegnon, JailtonTürkiye Kupası’nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan Siyah-Beyazlılar 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı Başakşehir olan İBB Spor’u penaltı atışları sonrasında yenerek kazanmıştı.2006-2007-2009 ve 2011’de 4 kez kupaya uzanan Kara Kartal, 7 senedir bu zaferi kazanamıyor.Şenol Güneş ile son iki sezonda şampiyon olmasına rağmen 2 sezon önce Konyaspor’a geçen sezon da Fenerbahçe’ye elenen Siyah Beyazlılar bu kez finale kadar giderek kupayı kazanmak istiyor.