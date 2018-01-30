Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)

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34.DK:
Orta alanda ani gelişen konuk takım atağında Diallo'nun uzun pasında topla buluşan Jailton'un ceza alanı sol tarafından yerden yaptığı vuruş kalecinin sağından auta çıkıyor.
27.DK:
Tolgay Arslan'ın Sessegnon'a yaptığı faul sonrasında ceza alanı sol yan tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ceza alanına ortaladığı topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.
20.DK:
GOL! Beşiktaş Mustafa Pektemek'le öne geçiyor. 1 - 0
13.DK:
Kendi yarı alanında kazandığı topla hızla Beşiktaş yarı alanına doğru hareketlenen Stephane Sessegnon'un ceza alanı sağ ön tarafından, uzaktan yaptığı vuruşu Tolga Zengin kontrol ediyor.
10.DK:
Orta alanda gelişen konuk takım atağında ceza alanı sağ ön tarafından Beşiktaş ceza alanına doğru gönderilen orta kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i:
Hopf, Ahmet, Luccas, Uğur, Politevich, Alper, Diallo, Khalili, Serdar Özkan, Sessegnon, Jailton
SİYAH BEYAZLILAR'IN HASRETİ 7 YIL!
Türkiye Kupası’nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan Siyah-Beyazlılar 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı Başakşehir olan İBB Spor’u penaltı atışları sonrasında yenerek kazanmıştı.
2006-2007-2009 ve 2011’de 4 kez kupaya uzanan Kara Kartal, 7 senedir bu zaferi kazanamıyor.
Şenol Güneş ile son iki sezonda şampiyon olmasına rağmen 2 sezon önce Konyaspor’a geçen sezon da Fenerbahçe’ye elenen Siyah Beyazlılar bu kez finale kadar giderek kupayı kazanmak istiyor.
Haber Merkezi