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Beşiktaş - Gençlerbirliği (Maç özeti)

Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip sahadan 3 - 1'lik skorla galip ayrıldı

30 Ocak 2018, Salı 22:38
Beşiktaş - Gençlerbirliği (Maç özeti)
Beşiktaş 3 - 0 Gençlerbirliği

MAÇ ÖZETİ

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı maç sona erdi. 

79.DK:GOL! Beşiktaş Talisca'yla golü buluyor. 3 - 1​

73.DK: GOL! Beşiktaş Negredo'nun penaltı vuruşuyla golü buluyor. 2 - 1

68.DK: Hızlı atağa çıkmaya çalışan Beşiktaş topu kaybediyor. Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Deniz Yılmaz'ın ceza alanı dışından vuruşunu Tolga Zengin kontrol ediyor.

59.DK: Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Tolgay Arslan pasını Negredo'ya gönderiyor. Negredo'nun topu ıskalamasının ardından arkasında bulunan Jeremain Lens topla buluşuyor. Lens'in müsait durumda yaptığı vuruş yandan auta çıkıyor.

52.DK: GOL!Gençlerbirliği Deniz Yılmaz ile beraberliği yakalıyor. Maçta durum 1-1 oldu.  Orta alanda gelişen Gençlerbirliği atağında Stephane Sessegnon, savunma arkasına sarkan Marko Milinkovic'e pasını gönderiyor. Milinkovic bekletmeden pasını müsait durumdaki Deniz Yılmaz'a veriyor. Deniz Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluşuyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45.DK: İlk yarı sona erdi. Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği

34.DK: Orta alanda ani gelişen konuk takım atağında Diallo'nun uzun pasında topla buluşan Jailton'un ceza alanı sol tarafından yerden yaptığı vuruş kalecinin sağından auta çıkıyor.

27.DK: Tolgay Arslan'ın Sessegnon'a yaptığı faul sonrasında ceza alanı sol yan tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ceza alanına ortaladığı topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

20.DK:  GOL! Beşiktaş Mustafa Pektemek'le öne geçiyor. 1 - 0

13.DK: Kendi yarı alanında kazandığı topla hızla Beşiktaş yarı alanına doğru hareketlenen Stephane Sessegnon'un ceza alanı sağ ön tarafından, uzaktan yaptığı vuruşu Tolga Zengin kontrol ediyor.

10.DK: Orta alanda gelişen konuk takım atağında ceza alanı sağ ön tarafından Beşiktaş ceza alanına doğru gönderilen orta kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

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Beşiktaş'ın ilk 11'i: 

Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: 

Hopf, Ahmet, Luccas, Uğur, Politevich, Alper, Diallo, Khalili, Serdar Özkan, Sessegnon, Jailton


SİYAH BEYAZLILAR'IN HASRETİ 7 YIL!


Türkiye Kupası’nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan Siyah-Beyazlılar 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı Başakşehir olan İBB Spor’u penaltı atışları sonrasında yenerek kazanmıştı.

2006-2007-2009 ve 2011’de 4 kez kupaya uzanan Kara Kartal, 7 senedir bu zaferi kazanamıyor.

Şenol Güneş ile son iki sezonda şampiyon olmasına rağmen 2 sezon önce Konyaspor’a geçen sezon da Fenerbahçe’ye elenen Siyah Beyazlılar bu kez finale kadar giderek kupayı kazanmak istiyor.


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