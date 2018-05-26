Beşiktaş hedefini belirledi! 25 milyon euro...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş Yönetimi, uygulanacak olan kemer sıkma politikası yüzünden oyuncuları Türkiye içinden bakıyor.

Forvet hattı için Burak Yılmaz ve Demba Ba ile temas halinde olan siyah-beyazlı idareciler, sağ bek transferini ise kendi içinden halledecek. Gökhan Gönül’ün yanına bir alternatif bulundurmak isteyen teknik heyet, Balıkesirspor’da kiralık oynayan Sedat Şahintürk’ü A takıma alacak. Adriano da daha önce olduğu gibi yine bu bölgeye çekilebilecek.

Yönetim, orta sahaya da oyuncuları Türkiye içinden bulmaya çalışıyor. Musa Çağıran, Emre Akbaba ve Okay Yokuşlu gibi isimlerle adı anılan siyah-beyazlılar, takımı küçültmeden nokta hamleler yapmaya çalışacak. Alt yapıdan diğer gençleri de kampa götürecek olan yönetim, 80 milyon euro civarındaki giderleri 55 milyon euroya çekmeyi amaçlıyor.

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