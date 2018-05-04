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Beşiktaş’ı bekleyen 2 büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse…

Beşiktaş'ı bekleyen tehlike sadece Talisca ile sınırlı değil. Şampiyon olduğu son 2 sezonda Devler Ligi'nden 100 milyon Euro'ya yakın gelir elde eden siyah beyazlıları şimdiden bütçe endişesi sarmış durumda.

Beşiktaş’ı bekleyen 2 büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse…
Şampiyonluk şansını çok zora sokan Beşiktaş için gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmek kritik önem taşıyor. Siyah-beyazlı yönetimi yaşanması muhtemel ekonomik kaybın endişesi sardı. Beşiktaş eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılım payı olan 35 milyon avroyu kasasına koyamazsa hem Taliscayı kaybedecek, hem de büyük bir mali krizle karşı karşıya kalacak.

Benfica ile yapılan sözleşmeye göre Beşiktaş haziran ayına kadar 20 milyon avro ödediği takdirde Anderson Talisca’nın bonservisini alacak. Eğer Şampiyonlar Ligine katılım hakkı elde edilemez ise bu transfer hayal olacak. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Roma, Liverpool ve M. United gibi devler de harekete geçmek için Beşiktaş’ın 20 milyon avroluk bonservis bedelini ödeyememesini bekliyor.
 

STRATEJİ DEĞİŞECEK


Beşiktaş’ı bekleyen tehlike sadece Talisca ile sınırlı değil. Şampiyon olduğu son 2 sezonda Devler Ligi’nden 100 milyon avroya yakın gelir elde eden siyah-beyazlıları şimdiden bütçe endişesi sarmış durumda. Üç sezon önce A takım giderleri 45 milyon avro civarındaydı ancak şu anda 70 milyon avroya yaklaşmış durumda.

Pepe, Lens, Medel, Adriano, Negredo, Quaresma gibi yıldızlara ödenen yüksek meblağlı yıllık ücretler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım gerçekleşmezse Beşiktaş’ın belini bükecek. Bu durumda siyah-beyazlılar yeni bir transfer stratejisi belirlemek zorunda kalacak. Kadrodaki yıldız oyuncular satışa çıkarılacak. Katar ve Çin’den gelen teklifler değerlendirilecek. Giden yıldızların yerine kadroya katılacak isimler ya kiralık ya da düşük ücretli olacak.


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