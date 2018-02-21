Beşiktaş'ı yıkan taktik!

Erdinç Şahin

maçının ilk 11'inde olmaları beklenenve'i yedek bırakarak başladı. Alman basınında, Heynckes'in taktiksel bir hamle yaparak maça başladığı vurgulandı. Buna göre kanatlardaile'ı koyan tecrübeli çalıştırıcı, daha dengeli ve kontrollü bir ilk 11 tercihi yaptı.ilk yarı biterken 43'te golünü attı. İkinci yarıda dabir diğer hamlesisahneye çıkıp golü attı. Böylece Bayern'in ilk 2 golünde Heynckes'in uyguladığı taktik hamle işe yaramış oldu. Üçüncü golde de yine Müller ismi vardı.İşleyen plana karşın James Rodriguez'in erken çıkışı sonrası devre bile tamamlanmadan Arjen Robben hamlesi geldi. Bu hamleyle ortaya Müller geçerken, Robben sol kanada kaydı.Bayern, Robben ile ikinci yarıda sağ kanattan tam 7 bindirme yaptı, ikinci yarıdaki iki gol de bu kanattan geldi.