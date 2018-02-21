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Beşiktaş'ı yıkan taktik!

Bayern Münih'in temsilcimiz Beşiktaş'a karşı ilk 11 hamlesi Alman basınında en çok dikkat çeken konulardan biri oldu. Teknik direktör Jupp Heynckes, siyah-beyazlılara karşı farklı bir formasyon uyguladı.

Beşiktaş'ı yıkan taktik!
HeycnkesBeşiktaş maçının ilk 11'inde olmaları beklenen Ribery ve Arjen Robben'i yedek bırakarak başladı. Alman basınında, Heynckes'in taktiksel bir hamle yaparak maça başladığı vurgulandı. Buna göre kanatlarda Thomas Müller ile Kingsley Coman'ı koyan tecrübeli çalıştırıcı, daha dengeli ve kontrollü bir ilk 11 tercihi yaptı.

Müller ilk yarı biterken 43'te golünü attı.  İkinci yarıda da Heynckes'in bir diğer hamlesi Coman sahneye çıkıp golü attı. Böylece Bayern'in ilk 2 golünde Heynckes'in uyguladığı taktik hamle işe yaramış oldu. Üçüncü golde de yine Müller ismi vardı. 

İşleyen plana karşın James Rodriguez'in erken çıkışı sonrası devre bile tamamlanmadan Arjen Robben hamlesi geldi. Bu hamleyle ortaya Müller geçerken, Robben sol kanada kaydı.

Bayern, Robben ile  ikinci yarıda sağ kanattan tam 7 bindirme yaptı, ikinci yarıdaki iki gol de bu kanattan geldi. 

Skorer

 


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