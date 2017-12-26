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Beşiktaş, İbrahimoviç ve Fellaini'yi resmen istedi

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen, ligde ise beklentilerin altında kalan Beşiktaş, dünyaca ünlü 2 yıldız için harekete geçti. Kartal'ın eski futbolcusunu resmen açıklanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş, İbrahimoviç ve Fellaini'yi resmen istedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın geçen yıldan beri çok istediği Zlatan İbrahimovic defteri yeniden açıldı. Cenk Tosun’un Everton’a satılması için geri sayıma geçilirken başkan Orman’ın, Sivas maçı sonrası acil bir şekilde İngiltere’ye gidip Manchester United yetkilileri ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Fikret Orman’ın görüşmelerde sakatlıktan yeni çıkan İbrahimovic için teklif yaptığı öğrenilirken ayrıca masa da yine uzun süredir gündemde olan Marouane Fellaini ismini de masaya yatırdığı belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanının sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 2 oyuncuyu resmen istediği öğrenildi.
 

İKİSİNE DE TALİBİZ


Fikret Orman “Oyuncular sizinle sözleşme uzatmayacaksa devre arası için hem İbrahimovic hem de Fellaini’ye talibiz. Sezon sonunda bedava gideceklerine bize gelsinler. Siz de maliyetlerinden kurtulun” teklifini yaptı. Manchester kanadı ise iki futbolcu ile de görüştükten sonra cevap vereceklerini belirtti.

Fellaini’nin Beşiktaş’a gelmeyi istediği ancak İbrahimovic’in durumunun net olmadığı belirtildi. İbra’nın Devler Ligi’ni de düşünerek Kartal’a gelmeyi kabul edebileceği ifade edildi.
 

DEMBA BA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR


 Beşiktaş’a geri döneceği konuşulan Senegalli golcü futbolcu Demba Ba, sosyal medya hesabı Twitter’daki konumunu “Beşiktaş JK” olarak değiştirdi. Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba’nın alacaklarından vazgeçtiği ve Kartal’a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

 
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