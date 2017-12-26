Beşiktaş, İbrahimoviç ve Fellaini'yi resmen istedi

İKİSİNE DE TALİBİZ

DEMBA BA İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

’ın geçen yıldan beri çok istediğidefteri yeniden açıldı.satılması için geri sayıma geçilirken başkan Orman’ın, Sivas maçı sonrası acil bir şekilde İngiltere’ye gidipyetkilileri ile masaya oturduğu ortaya çıktı.Habertürk'ün haberine göre;’ın görüşmelerde sakatlıktan yeni çıkaniçin teklif yaptığı öğrenilirken ayrıca masa da yine uzun süredir gündemde olanismini de masaya yatırdığı belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanının sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 2 oyuncuyu resmen istediği öğrenildi.“Oyuncular sizinle sözleşme uzatmayacaksa devre arası için hem İbrahimovic hem de Fellaini’ye talibiz. Sezon sonunda bedava gideceklerine bize gelsinler. Siz de maliyetlerinden kurtulun” teklifini yaptı. Manchester kanadı ise iki futbolcu ile de görüştükten sonra cevap vereceklerini belirtti.Fellaini’nin Beşiktaş’a gelmeyi istediği ancak İbrahimovic’in durumunun net olmadığı belirtildi. İbra’nın Devler Ligi’ni de düşünerek Kartal’a gelmeyi kabul edebileceği ifade edildi.’a geri döneceği konuşulan Senegalli golcü futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter’daki konumunu “” olarak değiştirdi. Çin kulübüile görüşen’nın alacaklarından vazgeçtiği ve Kartal’a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.