Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Ganso

Sevilla
'da istediği süreleri alamayan Ganso
için Beşiktaş
devrede. La Liga
ekibinin transfer yapmak istemesi halinde kadrosunda yer açmak zorunda olduğu, bu nedenle Ganso'nun olası adresinin Türkiye olabileceği vurgulandı.
Daha önce adı Fenerbahçe
ve Galatasaray
ile anılan 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro
ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 2016-17 sezonunun başında 9.5 milyon euro bedelle Sao Paulo'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Sevilla
'da fazla şans bulamayan Ganso
, 11 resmi maçta 4 gol 3 asistle oynadı.
Ajansspor
Erdinç Şahin