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Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Ganso

Beşiktaş hakkında İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi! Siyah beyazlıların, Sevilla'da forma giyen Brezilyalı 10 numara Ganso ile ilgilendiği kaydedildi.

Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Ganso
Sevilla'da istediği süreleri alamayan Ganso için Beşiktaş devrede. La Liga ekibinin transfer yapmak istemesi halinde kadrosunda yer açmak zorunda olduğu,  bu nedenle Ganso'nun olası adresinin Türkiye olabileceği vurgulandı. 

Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 2016-17 sezonunun başında 9.5 milyon euro bedelle Sao Paulo'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamayan Ganso, 11 resmi maçta 4 gol 3 asistle oynadı.

Ajansspor


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