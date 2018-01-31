Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Ganso

Erdinç Şahin

'da istediği süreleri alamayaniçindevrede.ekibinin transfer yapmak istemesi halinde kadrosunda yer açmak zorunda olduğu, bu nedenle Ganso'nun olası adresinin Türkiye olabileceği vurgulandı.Daha önce adıveile anılan 28 yaşındaki oyuncu için devrede olanödemeye hazır olduğu kaydedildi. 2016-17 sezonunun başında 9.5 milyon euro bedelle Sao Paulo'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Bu sezon'da fazla şans bulamayan, 11 resmi maçta 4 gol 3 asistle oynadı.