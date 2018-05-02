Beşiktaş için Lucas Paqueta iddiası!

Erdinç Şahin

'nın bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyaniçin İtalyan basını flaş bir iddia öne sürdü.gazetesi Siyah Beyazlılar'ın'da forma giyenile yakından ilgilendiğini yazdı.Haberde 20 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sırave'nun da istediği kaydedildi.Sözleşmesi 2020 yılında sona eren ve 10 numara mevkiinde forma giyen Paqueta, altyapısından yetiştiği Flamengo'da geçtiğimiz yıldan itibaren A takımda forma giymeye başladı.