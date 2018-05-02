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Beşiktaş için Lucas Paqueta iddiası!

Anderson Talisca'nın bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Beşiktaş için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş için Lucas Paqueta iddiası!
Anderson Talisca'nın bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Beşiktaş için İtalyan basını flaş bir iddia öne sürdü.

Corriere dello Sport gazetesi Siyah Beyazlılar'ın Flamengo'da forma giyen Lucas Paqueta ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde 20 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın yanı sıra JuventusMilan ve Lazio'nun da istediği kaydedildi.

Sözleşmesi 2020 yılında sona eren ve 10 numara mevkiinde forma giyen Paqueta, altyapısından yetiştiği Flamengo'da geçtiğimiz yıldan itibaren A takımda forma giymeye başladı.

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