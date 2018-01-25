Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa
, yarın 20.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş
ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, Beşiktaş
ise 9 galibiyet, 6 beraberlik 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.
EDUOK İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI
İkinci yarıya Aytemiz Alanyaspor
karşısında alınan 3-2’lik galibiyet ile başlayan Kasımpaşa
, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Paşa’da son hafta alınana galibiyette 3 golün ikisini kaydeden Samuel Eduok, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim. Turuncu-yeşilliler karşısında takımını sırtlayan Eduok, Vodafone Park’ta da Paşa’nın en etkili gol silahı durumunda bulunuyor.
PAŞA KARTAL'A GEÇİT VERMİYOR
Kasımpaşa, Beşiktaş
ile ligde oynadığı son karşılaşmalarda rakibinden puan ve puanlar almayı başardı. İki takım arasındaki son 5 müsabakada siyah-beyazlılar bir kez 3 puan alırken, Kasımpaşa ise iki galibiyet elde etti. İki karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.
Erdinç Şahin