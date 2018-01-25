Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

EDUOK İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI

PAŞA KARTAL'A GEÇİT VERMİYOR

Erdinç Şahin

, yarın 20.00’daile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken,ise 9 galibiyet, 6 beraberlik 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.İkinci yarıyakarşısında alınan 3-2’lik galibiyet ile başlayan, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Paşa’da son hafta alınana galibiyette 3 golün ikisini kaydeden Samuel Eduok, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim. Turuncu-yeşilliler karşısında takımını sırtlayan Eduok, Vodafone Park’ta da Paşa’nın en etkili gol silahı durumunda bulunuyor.ile ligde oynadığı son karşılaşmalarda rakibinden puan ve puanlar almayı başardı. İki takım arasındaki son 5 müsabakada siyah-beyazlılar bir kez 3 puan alırken, Kasımpaşa ise iki galibiyet elde etti. İki karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.