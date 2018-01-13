Beşiktaş'ın çılgın projesi hazır!

ÇİN’E GİDEN TAKIMLAR İNCELENDİ

BAYERN MÜNİH MODELİ ÖRNEK OLDU

Erdinç Şahin

’ın son 2 yıldır üzerinde çalıştığı büyük hayali, ‘Çin Projesi’nde ikinci adım çok daha planlı ve kapsamlı bir şekilde atılıyor. Geçen sezon kısa süre için bu ülkeye giden Beşiktaş, bu kez uzun bir dönemdir üzerinde çalıştığı projesini yürürlüğe koyuyor.Taslağı büyük ölçüde tamamlanan plana göreyaz kampının bir bölümünü’de yapacak. Burada 15 gün kalacak olan Siyah-Beyazlılar, 2 turnuvaya katılacak ve tanıtım yapacak.Sadece sportif değil, sosyal mesajları da barındıracak olan organizasyonda’da tanıtılacak.’in uzun kamp süresine karşı olmasına rağmenbu adımı atmaya kararlı. İlk etapta kar amacı gütmeyenkampı için, yönetimin sponsor arayışları var.Ancak bir ekonomik getiri garantisi olmasa da bu seyahat yapılacak. Gerekirse yönetim bu kampın masraflarını kasadan karşılayacak ancak vizyonundan vazgeçmeyecek.bu çalışmayı yaparken,’de yaz kampı geçiren büyük kulüplerin çalışmalarını da yakından inceledi ve modelledi.’ın bu konuda yaptığı araştırmada ortaya çıkan rakamlar ilginç.ekipleri buradan çok önemli bir maddi kaynak sağlıyor. Örneğin Çin’de her yıl 3 veya 4 maç oynayanrakibi, 15 günlük geziden kasasına 60 milyon euro para koyuyor. Yılda 4.5 milyon adet forma satışı bulunansatışlarının yaklaşık 3 milyon adedi de Uzakdoğu’da gerçekleşiyor.