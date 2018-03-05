Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!

Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, kendi ülkesinde de tartışılmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!
Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer edilmesine karşın beklentileri bir türlü karşılayamayan Denys Boyko, geçtiğimiz şubat ayında eski takımı Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

1,97 boyundaki Ukraynalı eldiven, yeni takımında da yediği hatalı gollere devam ederek Ukrayna basınında tartışma konusu oldu.

Boyko, dün takımının Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhanks'ı konuk ettiği maçta 61'nci dakikada skor 1-1'ken yine hatalı bir çıkış yaparak takımının geri düşmesine sebep oldu.

Kiev, daha sonra mücadeleyi 90+2'de bulduğu golle 3-2 kazansa da Boyko, yaptığı hatayla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!

PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!
NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!

NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!
Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?

Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?
Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?
Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!

Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!
'Aziz Yıldırım istifa'

'Aziz Yıldırım istifa'
Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)
Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Barcelona- Atletico Madrid maç özeti

Barcelona- Atletico Madrid maç özeti
Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa şampiyonu oldu
Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı

Sergen Yalçın Konyaspor ile anlaştı