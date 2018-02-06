Beşiktaş'ın eski futbolcusu Opare'nin yalanı...

"KENDİNE YENİ BİR KULÜP BULMASI GEREKECEK"

Erdinç Şahin

'nin kulübünden izinsizile transfer görüşmesinde bulunduğu ortaya çıktı.takım menajeri, Daniel Opare'nin neden kadro dışı kaldığını açıkladı.Sky'a konuşan Reuter, "Opare ve kardeşi yalan hikayeler uydurdu. Antrenman sahasında da bazı olaylar yaşandı." dedi."Bir kulüp bulursa görüşmeye hazırız. Bize birkaç kez yalan söyledi. Augsburg'da çok açık değerlerimiz var ve o bunlara uymayacaksa kendine yeni bir kulüp bulmak zorunda."Augsburg teknik direktörü Manuel Baum, Opare'nin antrenmanlarını kendi başına sürdürebileceğini açıkladı.(Goal)