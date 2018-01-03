Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'e dev talip

2015/2016
sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş
'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Marcelo Guedes
'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
El Mundo Deportivo
gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk
bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon
'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona
'nın radarına girdiğini yazdı.
BARCELONA'DAN MARCELO SÜRPRİZİ
Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo
için nabız yokladığını belirtti.
Barcelona'nın
stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti
'nin halihazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.
Fanatik
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Erdinç Şahin