Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'e dev talip

BARCELONA'DAN MARCELO SÜRPRİZİ

Erdinç Şahin

sezonunun devre arasında geldiği'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonrabonservis bedeliyle Fransız takımı'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin'nın radarına girdiğini yazdı.Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındakiiçin nabız yokladığını belirtti.stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan'nin halihazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.