Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de

100 MİLYONLUK HEDEF

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde’la yol ayrımına gelen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak için düğmeye bastı.Siyah-Beyazlılar’ın,’nın Meksikalı yıldızı’in peşinde olduğu iddia edildi.26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takipte olduğu veileteceği resmi teklifin de hazır olduğu öne sürüldü.İspanyolca yayın yapan Futbolsapiens’in haberine göre Beşiktaş’ın, bu oyuncuyu tıpkı’da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayla kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Haberde, başarılı oyuncunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı yazıldı.Haris Seferovic ve Jonas’la birlikte Benfica’nın hücum hattında görev yapan Jimenez, bu sezon Portekiz ekibiyle 24 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu, 2,5 yıl önce Atletico Madrid’ten 22 milyon Euro’luk (100 milyon TL) bonservis karşılığında Benfica’nın yolunu tutmuştu.