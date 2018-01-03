Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de

Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun’un yerini doldurmak için çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş’ın Benfica’nın Meksikalı golcüsü Raul Jimenez’in peşinde olduğu ve 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için atağa kalktığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de
Ara transfer döneminde Cenk Tosun’la yol ayrımına gelen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak için düğmeye bastı.

Siyah-Beyazlılar’ın, Portekiz devi Benfica’nın Meksikalı yıldızı Raul Jimenez’in peşinde olduğu iddia edildi. Kara Kartal’ın, 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takipte olduğu ve Benfica’ya ileteceği resmi teklifin de hazır olduğu öne sürüldü.

İspanyolca yayın yapan Futbolsapiens’in haberine göre Beşiktaş’ın, bu oyuncuyu tıpkı Anderson Talisca’da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayla kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Haberde, başarılı oyuncunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı yazıldı.
 

100 MİLYONLUK HEDEF


Haris Seferovic ve Jonas’la birlikte Benfica’nın hücum hattında görev yapan Jimenez, bu sezon Portekiz ekibiyle 24 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu, 2,5 yıl önce Atletico Madrid’ten 22 milyon Euro’luk (100 milyon TL) bonservis karşılığında Benfica’nın yolunu tutmuştu.
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika… Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika… Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!

James Rodriguez porno yıldızı Kendra Lust’u takip etti, olay oldu!
Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti

Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti
Les Benjamins ve Beşiktaş işbirliği

Les Benjamins ve Beşiktaş işbirliği
Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sahada idman yapmış

Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sahada idman yapmış
Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor

Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor
Bir Fatih Terim krizi daha!

Bir Fatih Terim krizi daha!

Photoshop'la Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!

Photoshop'la Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor

Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor
Bursasporlu Yusuf Erdoğan evlendi

Bursasporlu Yusuf Erdoğan evlendi
Samsunspor’da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı

Samsunspor’da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı