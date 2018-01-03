Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de

Ara transfer döneminde Cenk Tosun
’la yol ayrımına gelen Siyah-Beyazlılar, milli futbolcunun yerini dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak için düğmeye bastı.
Siyah-Beyazlılar’ın, Portekiz devi Benfica
’nın Meksikalı yıldızı Raul Jimenez
’in peşinde olduğu iddia edildi. Kara Kartal’ın,
26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takipte olduğu ve Benfica’ya
ileteceği resmi teklifin de hazır olduğu öne sürüldü.
İspanyolca yayın yapan Futbolsapiens’in haberine göre Beşiktaş’ın, bu oyuncuyu tıpkı Anderson Talisca
’da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayla kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Haberde, başarılı oyuncunun da kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı yazıldı.
100 MİLYONLUK HEDEF
Haris Seferovic ve Jonas’la birlikte Benfica’nın hücum hattında görev yapan Jimenez, bu sezon Portekiz ekibiyle 24 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu, 2,5 yıl önce Atletico Madrid’ten 22 milyon Euro’luk (100 milyon TL) bonservis karşılığında Benfica’nın yolunu tutmuştu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin