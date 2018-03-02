Beşiktaş'ın ilgilendiği Marouane Fellaini hakkında dev iddia!

Erdinç Şahin

'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu'ın yıldızıhakkında İtalyan basını gündem yaratacak bir iddiada bulundu.gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için İtalyan devida devreye girdi.Haberde Roma kulübünün sportif direktörü'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.2013'ten bu yana'da top koşturan Fellaini, United kulübüyle sözleşme yenilemeye yanaşmıyor.