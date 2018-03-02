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Beşiktaş'ın ilgilendiği Marouane Fellaini hakkında dev iddia!

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la anılan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini hakkında İtalyan basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği Marouane Fellaini hakkında dev iddia!
Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini hakkında İtalyan basını gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Corriere dello Sport gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için İtalyan devi Roma da devreye girdi.

Haberde Roma kulübünün sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.

2013'ten bu yana Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Fellaini, United kulübüyle sözleşme yenilemeye yanaşmıyor.


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