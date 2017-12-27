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Beşiktaş'ın istediği Fellaini'ye dev talip!

Adı son olarak Beşiktaş'la anılan Marouane Fellaini'ye dev bir talip daha çıktı. Belçika basını, Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin Manchester Unitedlı yıldızın peşinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın istediği Fellaini'ye dev talip!
Adı Beşiktaş'la transfer iddialarına karışan Marouane Fellaini'yi Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin daha gündemine aldığı ortaya çıktı.

Belçika'da yayım yapan La Dernière Heure gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Manchester United'ın yıldızı, Paris Saint Germain'in de radarına girdi.
 

ÖN PROTOKOL ÇÖZÜMÜ


Sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 1 Ocak'tan itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilme hakkı bulunuyor.

Haberde hâlihazırda UEFA'nın finansal fair play kıskacında olan PSG'nin oyuncuyla ön protokol imzalayarak bonservis bedeli ödemekten kurtulmayı amaçladığı belirtildi.

Fellaini'yle ilgilinen kulüpler arasında Çin Süper Ligi'nden birkaç takım da bulunuyor.

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