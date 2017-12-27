Beşiktaş'ın istediği Fellaini'ye dev talip!

ÖN PROTOKOL ÇÖZÜMÜ

Erdinç Şahin

Adı'la transfer iddialarına karışan'yi Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin daha gündemine aldığı ortaya çıktı.Belçika'da yayım yapangazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre'ın yıldızı,'in de radarına girdi.Sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 1 Ocak'tan itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilme hakkı bulunuyor.Haberde hâlihazırda'nın finansal fair play kıskacında olan'nin oyuncuyla ön protokol imzalayarak bonservis bedeli ödemekten kurtulmayı amaçladığı belirtildi.Fellaini'yle ilgilinen kulüpler arasında'nden birkaç takım da bulunuyor.