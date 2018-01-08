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Beşiktaş'ın istediği Slimani için Leicester'dan açıklama!

Leicester City teknik direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer adayları arasında yer alan Islam Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın istediği Slimani için Leicester'dan açıklama!
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin teknik direktörü Claude Puel'den Beşiktaş'a kötü haber geldi! Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Cezayirli forvet Islam Slimani'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

2016 yılında 35 milyon Euro'ya transfer edilen Islam Slimani hakkında konuşan Claude Puel, ''Slimani'den çok mutluyum. O da futbol oynamaktan zevk alıyor. Bu takımda oynamaktan çok mutlu. Çok sayıda forvetimiz var ve onlara eşit sayıda oynama zamanı vermeliyiz'' diye konuştu.
 

''SLIMANI KALSIN, MUSA GİTSİN''


Islam Slimani'nin yanı sıra Riyad Mahrez'in de takımda kalmasını isteyen Claude Puel, Ahmed Musa'nın ise ayrılabileceğini belirtti.

Puel, Nijeryalı genç yıldız için ''Belki ayrılabilir. İsteyen kulüplere bakacağız. Neler olacak bakacağız'' sözlerini kullandı.

Akşam


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