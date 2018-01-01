Beşiktaş'ın kasası bayram yeri! Tarihi rakam

İMZA İKİ GÜN İÇİNDE

Erdinç Şahin

'nde gruptan yenilgisiz çıkarak yaklaşık 50 milyon Euro'yu hakeden Siyah-Beyazlı takım,de elemeyi başarırsa 6.5 milyon Euro daha kazanacak.için dekulübüyle el sıkışanimzaların atılmasının ardından 25 milyon Euro da bonservis parası alacak. Böylece hem Cenk en pahalı Türk futbolcusu olarak rekor kıracak, hem de Beşiktaş bir sezonda en fazla gelir elde eden Türk kulübü olacak.için anlaştığı, imzanın da yarın ya da çarşamba günü atılacağı belirtildi. Şu anda Londra'da bulunan golcü futbolcunun Liverpool'a geçeceği ve düzenlenecek törenle imza atacağı bildirildi.Bu arada Cenk Tosun'un babasıyla menajerinin de İngiltere'ye gittiği öğrenildi.Cenk'in 2022 yılına kadar sözleşme imzalayacağı, yıllık gelirinin de 4 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi