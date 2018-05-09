Beşiktaş’ın kayıp yıldızı Atiba Hutchinson

İLK 2 SEZONDA 30’AR MAÇIN ALTINA DÜŞMEDi

2015-16’DA TÜM MAÇLARDA GÖREV ALDI

SON 3 MAÇTA OYNAMADI

İSTİKRAR AZALDI, HIRÇINLIĞI ARTTI

Erdinç Şahin

Beşiktaş’ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda bu özelliğini yitirdi.Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014’te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig’de yaptığı 32 maçın 25’inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.Atiba Hutchinson, Beşiktaş’taki ilk 2 sezonunda 30’ar maçın altına düşmedi.Siyah-beyazlı ekipte 2013-2014 sezonunda 30 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon yine aynı sayıdaki maçta forma giydi.Hutchinson, Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunda ise tüm maçlarda şans bulmayı başardı.Söz konusu sezonda 34 karşılaşmanın tamamında sahada yer alan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise düşüşe geçti ve 28 mücadelede oynadı.Hutchinson, bu sezon ise bir düşüş yaşadı.Ligde şu ana dek 25 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı son 3 lig maçında forma giyemedi.Kanadalı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamadı.Siyah-beyazlı oyuncu, ayrıca yaşadığı rahatsızlıklar dolayısıyla Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında da forma giyemedi. Atiba Hutchinson, sarı ve kırmızı kart cezaları nedeniyle de Trabzonspor ile Göztepe mücadelelerini kaçırdı.Atiba Hutchinson, istikrarını kaybettiği bu sezon geçmiş dönemlere göre daha hırçın bir görüntü de ortaya koydu.Süper Lig’deki ilk sezonunda 4 sarı kart gören Hutchinson, 2014-2015’te ise bir kırmızı kartla cezalandırıldı. 2015-2016 sezonundaki tüm lig maçlarında şans bulan Kanadalı futbolcu, kart görmeyerek başarılı bir performans sergiledi.Geçen sezon 3 sarı kart gören Hutchinson, bu sezon ise 4 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.: AA