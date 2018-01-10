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Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Mario Mandzukic için İtalyan basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Siyah Beyazlılar, Juventus'un yıldızı için nabız yoklamaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor
Adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'la anılan Mario Mandzukic için İtalyan basını gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İtalya'da yayım yapan Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kara KartalJuventus'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor.
 

JUVENTUS İLE HÂLÂ RESMEN GÖRÜŞÜLÜYOR


Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde Siyah-Beyazlılar'ın hâlâ yıldız golcü için Juventus'la görüştüğü iddia edildi.

Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020 yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği öğrenildi.


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