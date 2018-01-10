Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Mario Mandzukic için İtalyan basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Siyah Beyazlılar, Juventus'un yıldızı için nabız yoklamaya devam ediyor.