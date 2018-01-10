Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor

Adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş
'la anılan Mario Mandzukic
için İtalyan
basını gündem yaratacak bir iddiada bulundu.
İtalya
'da yayım yapan Tuttomercatoweb
adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kara Kartal
, Juventus
'un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor.
JUVENTUS İLE HÂLÂ RESMEN GÖRÜŞÜLÜYOR
Beşiktaş'ın Mandzukic
'e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde Siyah-Beyazlılar
'ın hâlâ yıldız golcü için Juventus'la
görüştüğü iddia edildi.
Bununla birlikte Juventus'un sözleşmesi 2020
yılında bitecek 31 yaşındaki santrforu bırakmak istemediği öğrenildi.
Erdinç Şahin