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Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'i büyük sürpriz bekliyor

Tüm dünyada yayınlanacak reklam filmini önceki gün tanıtan Beşiktaş, Bayern Münih maçları öncesi de başka bir şov yapacak.

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'i büyük sürpriz bekliyor
Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesaplarından sosyal medyada paylaşılacak olan videoda Alman ekibinin oyuncuları, Siyah-Beyazlıların reklamını izleyecek. Ardından da kaptan Müller, Kartal’ın kaptanı Oğuzhan’ı arayıp Allianz Arena’ya çağıracak.

Marka değerini yükseltmek ve tüm dünyada 100 milyon taraftar hedefine ulaşmak amacıyla hazırlanan reklam filmini önceki gün tanıtan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanacak maçlar öncesine de bir sürpriz hazırladı. Siyah-beyazlıların tüm dünyada yayınlanacak reklam filmi gibi önemli bir etki uyandırması beklenen video, Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesaplarından sosyal medyada paylaşılacak. 
 

RÖVANŞA DA VİDEO VAR

 
İlk etapta Alman ekibinin oyuncuları, Beşiktaş’ın reklamını izleyecek. Daha sonrasında takım kaptanı Thomas Müller telefona sarılacak ve siyah-beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup’u arayacak. Müller, Beşiktaş’ı Münih’e çağıracak. Rövanş maçı öncesi benzer bir videoda bu kez Beşiktaşlı bir futbolcu, Bayern Münih’ten bir oyuncuya “Come to Beşiktaş” diyecek. Söz konusu videolar sayesinde sosyal medyada yine tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşmak amaçlanıyor.
 

UEFA: HARİKA MESAJ

 
‘Gel, gel. Ne olursan ol, gel’ başlıklı reklama olumlu tepkiler geliyor. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabında da yer verilen kampanyaya, “Beşiktaş’tan harika mesaj, come to Beşiktaş” notu düşüldü. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Şampiy10


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