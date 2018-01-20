Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih karıştı!

JUPP HEYCKNESS NE SÖYLEDİ?

KAVGAYI ROBBEN SONLANDIRILDI

Erdinç Şahin

'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olanson antrenmanında ciddi bir kavga yaşandı. Alman ekibinin idmanındaarasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları önledi.Alman basınında çıkan habere göre,antrenmandaki maç esnasında kendisine sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle James Rodriguez'in üzerine yürüdü.Son derece sinirli olan Rudy'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Rudy'nin bu sert tavrı sonrası James Rodriguez de tepki gösterince ortalık karıştı.Antrenmanda yaşanan tartışmanın ardından'in ise kendisine sert müdahalede bulunulduğunu düşünen'in yaptığı hareketin nomal bir müdahale ve bu oyunun bir erkek sporu olduğunu söylediği kaydedildi.James Rodriguez ile Rudy arasında yaşanan tartışmanın ardından olay büyünce tecrübeli futbolcuaraya girerek, "Hadi çocuklar, tamam!" diyerek tartışmayı sonlandırdı.