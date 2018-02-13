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Beşiktaş'ın reklamı Çin'de büyük yankı uyandırdı

Siyah-Beyazlıların Come To Beşiktaş reklamı Çin'i kasıp kavurdu.

Beşiktaş'ın reklamı Çin'de büyük yankı uyandırdı
Köpek yılına giren Çin’de yapılan gösteri maçını yüz milyonlarca kişi izledi. Maç öncesi ve sonrasındaki ‘Come to Beşiktaş’ reklamı ise Siyah-Beyazlıların Çin halkına bir kez daha hatırlattı.

Çin Halk Cumhuriyeti köpek yılına girişi kutlarken Beşiktaş da ülkedeki reklam fırsatlarını kaçırmadı. Başkan Fikret Orman’ın özellikle Asya pazarına yönelmek için yaptığı hamlelerin ardından siyah-beyazlılar, Çin kampıyla ilk adımı atmıştı. Kartal, gerçekleştirdiği yıldız transferlerin sonrasında çektiği reklamlarla da büyük sükse yaparken Çin’de de bu atılım sürüyor. 
 
Köpek yılı etkinlikleri nedeniyle Çin’de yapılan gösteri maçları da reklam açısından en büyük fırsat. Başkan Fikret Orman’ın projesinin en önemli ayaklarından biri olan Çin’deki bu özel kutlamalarda Beşiktaş da adım atıp reklamları ile tüm ülkeye adını bir kez daha duyurdu.

Çin Devlet Televizyonu CCTV’nin yayınladığı maçlarda ‘Come to Beşiktaş’ sloganını içeren reklam filmleri yayınlanırken milyonlarca Çinli’ye de bu reklam ulaştı. Maç öncesi ve sonrasında yayınlanan reklamlarla Çin’de kendini gösteren siyah-beyazlılar yüz milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği maçlarda büyük bir reklam yaptı.

(Şampiy10)

 


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