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Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor

Siyah-Beyazlılar, Vagner Love’ın transferinde sona yaklaştı. Dün Aytemiz Alanyaspor Başkanı’yla görüşen Beşiktaşlı yöneticiler; 2 milyon Euro (9.2 milyon TL) artı Mustafa Pektemek teklifini iletti. Akdeniz ekibinin bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, aradığı forveti Süper Lig’den buldu. İngiltere’deki hedeflerinden istediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı golcüsü Vagner Love’ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

33 yaşındaki futbolcu için Antalya temsilcisine ilk olarak 3 milyon Euro’luk öneride bulunan ancak olumsuz geri dönüş alan Kara Kartal, bu teklifini 2 milyon Euro (9.2 milyon TL) artı Mustafa Pektemek olarak güncelledi. Bu öneriyle Aytemiz Alanya’ya hem bedavaya aldığı oyuncudan para kazanma şansı hem de bu ismin yerine koyabileceği yeni bir golcü teklif eden Beşiktaş, olumlu geri dönüş bekliyor.
 

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Son teklifi bizzat Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na ileten Beşiktaşlı yöneticilerin, konuyu dün Antalya’da görüştüğü kaydedildi.    

Temasları menaceri aracılığıyla yakından takip eden golcünün de kulüplerin el sıkışmasını beklediği ve Beşiktaş formasını giymek için sabırsız olduğu kaydedildi. Kara Kartal’ın Vagner Love transferini, yakın zaman içerisinde noktalaması bekleniyor. 


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