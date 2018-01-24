Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor

YAKIN TAKİPTE

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, aradığı forveti’den buldu. İngiltere’deki hedeflerinden istediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal,’un Brezilyalı golcüsü’ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.33 yaşındaki futbolcu için Antalya temsilcisine ilk olarak 3 milyon Euro’luk öneride bulunan ancak olumsuz geri dönüş alan Kara Kartal, bu teklifini 2 milyon Euro (9.2 milyon TL) artıolarak güncelledi. Bu öneriylehem bedavaya aldığı oyuncudan para kazanma şansı hem de bu ismin yerine koyabileceği yeni bir golcü teklif edenolumlu geri dönüş bekliyor.Son teklifi bizzat’na ileten Beşiktaşlı yöneticilerin, konuyu dün Antalya’da görüştüğü kaydedildi.Temasları menaceri aracılığıyla yakından takip eden golcünün de kulüplerin el sıkışmasını beklediği ve Beşiktaş formasını giymek için sabırsız olduğu kaydedildi. Kara Kartal’ın Vagner Love transferini, yakın zaman içerisinde noktalaması bekleniyor.