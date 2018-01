Beşiktaş'ın yeni kampanyası: Gel gel yine gel. Ne olursan ol yine gel

"MEVLANA’NIN SÖZLERİ BİZE IŞIK TUTTU"

"TÜRKİYE’DE AYRI BİR VİZYON AÇMA GAYRETİNDEYİZ"



"HEDEFİMİZ 100 MİLYON TARAFTAR KİTLESİNE ULAŞMAK"

"DÜNYADA FUTBOLLA İLGİLİ HER ÜLKEDE OLACAK BU KAMPANYA"

"CENK AİLEMİZİN BİR PARÇASI"

"İLK HEDEFİMİZ BAYERN MÜNİH’İ ELEMEK"

"KEŞKE SÜPER KUPA MAÇINI BAKÜ’DE OYNASAYDIK"

Yusuf Cevahir

Pepe, Negredo, Lens, Medel ve Vida transferlerinde, transfer komitesinin imzaları attırırken elini güçlendiren ’Come to Beşiktaş’ akımı, yeni iletişim kampanyasıyla daha da güçlendi.Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında, kampanyayla ilgili bilgiler verirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Göreve geldiklerinden itibaren kulüp olarak yapılan projeler ve gerçekleştirilen başarılı işlerden bahseden Başkan Fikret Orman, özellikle Çin pazarına girmenin de globalleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.’ın tamamen taraftarın bulduğu birolduğunun altını çizen Fikret Orman, "Bunu dünyada önemli bir proje haline getirdik ve dünyaya yaymaya çalıştık. 1.2 milyar insana ulaştı bu durum. Diğer kulüpler de bu kampanyayı benimsemekte. Transfer videolarımızla da önemli ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Buesas itibariyle yurt dışı bazlı bir kampanyadır.artık bunu tanıtabilmek için finansman harcayacaktır. Dünyanın konuşacağı bir hal haline getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ’Come to Beşiktaş’ı nasıl yaydıysak, aynı şekilde bu reklamı da yaymaya devam etmemiz gerekiyor. Din, dil ve ırk gözetmeksizin bu kampanyayla herkese kollarımızı açtığımızı gösterdik. Bunu yaparken de Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözleri bize ışık tuttu. ’’ diyerek hazırladık bu kampanyayı" ifadelerini kullandı.Başkan Orman’ın sözlerinin ardından kampanya reklam videosu yayınlandı. Reklam filminde Beşiktaşlı yıldızlarve’nın yanı sıra’a transfer olanda yer aldı. Bu reklam filminin dünya çapında bütün ülkelerde yayınlanacağını söyleyen Orman, "Şampiyonlar Ligi maçları ve sosyal medyada yayınlamak için büyük bir bütçe ayırdık bu kampanyaya. Türkiye’nin bayrağını taşıyan bu film, ülkemiz için de önemli bir tanıtım olacaktır. Bütün iletişim ekibini tebrik ediyorum. Bu reklam filmi ile Türkiye’de ayrı bir vizyon açma gayreti içindeyiz. Kişisel çatışmalardan daha fazla, dünya sporuna ve ülkemize hizmet edecek bir çizgide olmaya gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.Dünyanın en önde gelen kulüplerinin 15 sene önce bunun gibi kampanyalara başladığının altını çizen Fikret Orman, "Globalleşme stratejimizde olan bir planlamaydı bu. Hedefimiz 100 milyon taraftar kitlesine ulaşmak. Global kulüplerle aramızda büyük bütçe farkları oluştu. 160-200 milyon Euro bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bizim bu bütçelere gelebilmek için borçlanarak değil, kulüplerimizi borç batağına sokmadan bütçe olarak büyümemiz gerekir" dedi.Devletten herhangi bir talepleri olup olmadığı sorulan Orman, "Devletimizden bir beklentimiz olmadı, bir talebimiz de olmadı. Biz kendimizi temsil ederken, Türk bayrağını taşıyan tek kulüp olduğumuz için bunu da iyi temsil etmemiz gerekiyor" dedi. Dünyanın her ülkesine yayılmak istediklerini söyleyen Orman, "Futbolun çıkış noktası Avrupa. Buralara ağırlık vereceğiz. İngiltere Premier Lig, çok önemli bir iletişim noktası oldu. Demin bahsettiğimiz hedef ülkelerde daha ağırlıklı olacağız ama tüm dünyaya yayacağız bunu" diye konuştu.Şov esaslı değil, fayda esaslı hareket ettiklerini ifade eden Başkan Fikret Orman, "Yapacaklarımızı, yaptıklarımıza bakarak hesaplayabilirsiniz. Önce bu kampanyanın etkisine bakacağız. Etkisinin düşmeye başladığını hissedersek daha da artıracağız. Tahminen 1 milyonun üzerinde bir para harcayacağız. Dünyada futbolla ilgili her ülkede olacak bu kampanya. Global hesapları artık herkes takip ediyor. Buradan da yayın yapacağımız için hemen hemen tüm dünyaya yayın yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş’a İran ve Azerbaycan’dan büyük talep olmasının sorulması üzerine konuşan Orman, "İran ve Azerbaycan’a gitmek istiyoruz. Milli takım araları o dönemlerde boş oluyor ama o takımların oyuncuları da milli takımlarda olunca, gitmekte zorlanıyoruz. Bazen politik durumlar da bunu etkiliyor. Niyetimiz sabit. Azerbaycan çok önemsediğimiz bir pazar. Şubat ayı başında ekibim Azerbaycan’a gidecek. Bir mağaza ve toplu maç izlenebilecek bir konseptle birlikte hareket edeceğiz. Akatlar’da bulunan 1903 konseptini dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Hem Türkiye, hem de dünya çapında bunu yayacağız. Bunlar doğaçlama" diye konuştu.Reklam filminde yer alan Cenk Tosun’la ilgili de konuşan Fikret Orman, "Filmde Cenk Tosun var. Önceden çekilmiş bir film. Transfer olsa bile, ailemizin parçasıdır. Everton’da bizi temsil etmeye gitti ama belki kariyerinin bir noktasında ailesine dönmek isteyebilir. Bu nedenle Cenk’in görüntülerinin kaldırılmasını istemedim" ifadelerini kullandı.Taraftarların her zaman büyük beklentiler içinde olduğunu sözlerine ekleyen Fikret Orman, "Her şeyi hemen olsun istiyoruz. Bu işler hemen olacak işler değil. 6 sene önceye göre ne noktada olduğumuz ortada. Şampiyonlar Ligi’nde büyük bütçeli takımlar, büyük paralar harcıyorlar. Bizim de doğru stratejiler ve istikrar yakalamamız gerekiyor. İlk hedefimiz Bayern Münih’i elemek. Sonrasına, sonra bakacağız. Büyük hedefler koyarak taraftarlarımızda üzüntü oluşturacak ve ukalalık olabilecek hedefler koymuyoruz. Futbol dışında diğer branşlarımız için de geçerli bu kampanya. Önümüzdeki sezon için basketbol takımımız Çin’de kamp yapabilir" diye konuştu.Türkiye’de maçların gündüz oynanması yönünde taleplerinin olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Kışın ortasında saat 20.30’da Osmanlıspor’la kupa maçı oynayacağız. Buranın ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. TFF’ye başvurduk, bunu gündüze alalım diye ama sonuç olarak olmadı. Bu maçta oyuncularımızı oynatmak istiyoruz, herkes izlesin istiyoruz ama riske giremiyoruz. Burada bir oyuncumuz sakatlansa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de sıkıntı yaşarız. Beşiktaş, Konyaspor’la Samsun’da bir maç yaptı. Kamuoyunun aklında maç kalmadı. Herkesin aklında kavgalar, bıçaklar kaldı. O zaman da söyledim, keşke o maçı Bakü’de, Endonezya’da oynasaydık. Premier Lig’de bizim çektiğimiz videoları çekiyorlar. Biz de bütün takımlardaki oyuncularla bunu yaparak ülkemizin tanıtımını yükseltmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.