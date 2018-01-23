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Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kanadalı oyuncu Cyle Larin, siyah-beyazlı takımda ilk idmanına çıktı

23 Ocak 2018, Salı 18:42
Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin ilk idmanına çıktı
Beşiktaş, görüşmelere başladığını duyurduğu Cyle Larin için beklemeye geçti. Orlando City'nin Larin'in 3+2 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu Kanadalı oyuncudan habersiz bir şekilde kullanması transfer tartışmalarına neden olurken; Beşiktaş da süreç için beklemeye geçti.

Larin transferi için oyuncunun menajerin pürüzleri ortadan kaldırmasını bekleyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcunun lisans işlemleri için de Türkiye Futbol Federasyonu'na lisan müracatı yapmadı.


ORLANDO CITY FIFA TEHDİTİNDE BULUNDU


Larin transferi için Beşiktaş'tan bonservis bedeli talep eden Orlando City, siyah-beyazlı kulüp tarafından bu ödemenin yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını iletti.



Beşiktaş Yönetimi de Larin transfer sürecinde Orlando City'nin Kanadalı futbolcunun kendileri ile görüştüğünü öğrenince sözleşmeyi otomatik olarak "oyuncudan habersiz" olarak uzattığını ve bu durumun FIFA tarafından kabul edilmeyeceği görüşünü savunuyor.


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