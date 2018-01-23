Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin ilk idmanına çıktı



ORLANDO CITY FIFA TEHDİTİNDE BULUNDU

Haber Merkezi

Beşiktaş, görüşmelere başladığını duyurduğu Cyle Larin için beklemeye geçti. Orlando City'nin Larin'in 3+2 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu Kanadalı oyuncudan habersiz bir şekilde kullanması transfer tartışmalarına neden olurken; Beşiktaş da süreç için beklemeye geçti.Larin transferi için oyuncunun menajerin pürüzleri ortadan kaldırmasını bekleyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcunun lisans işlemleri için de Türkiye Futbol Federasyonu'na lisan müracatı yapmadı.Larin transferi için Beşiktaş'tan bonservis bedeli talep eden Orlando City, siyah-beyazlı kulüp tarafından bu ödemenin yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını iletti.Beşiktaş Yönetimi de Larin transfer sürecinde Orlando City'nin Kanadalı futbolcunun kendileri ile görüştüğünü öğrenince sözleşmeyi otomatik olarak "oyuncudan habersiz" olarak uzattığını ve bu durumun FIFA tarafından kabul edilmeyeceği görüşünü savunuyor.