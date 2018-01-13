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Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in korkutan geçmişi!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Cyle Larin futboldaki başarısı kadar özel hayatı ile de gündemi meşgul eden bir isim olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in korkutan geçmişi!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in geçmişte yaşadıkları Siyah-Beyazlı taraftarların gözünü korkutuyor.

Geçtiğimiz yaz madde etkisi altında araba kullanırken yakalanan 22 yaşındaki futbolcu, ters yöne girerek insan hayatını da hiçe saydı. Bir süre cezaevinde kalıp çıkan olaylı futbolcunun hayatı şimdiden dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.
 

3 MAÇ KAÇIRDI


Bu tip cezalar alan futbolcular MLS statüsüne göre bir süreliğine doktor kontrolüne veriliyor ve ancak bu programı tamamladıktan sonra tekrar sahalara dönebiliyor.

İşte Larin'in polise yakalandığı anlar:



Maddenin kötüye kullanımı ve davranışsal sağlık programı doktorları tarafından değerlendirmeye alınan futbolcu, bu yüzden takımı Orlando'nun üç maçını kaçırdı, Kanada Milli Takımı tarafından da Gold Cup turnuvası kadrosundan çıkarıldı.
 

İZİN VERİLİYOR


Orlando City Teknik Direktörü Jason Kreis, o dönem bu yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Kendisinin ve başkasınını hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı görüntüleri tepki çeken Larin de konuyla ilgili bir açıklama yaparak tüm camiadan özür dilediğini dile getirdi.

Florida eyaletinde sürücüler için belli bir dereceye kadar alkole izin veriliyor, bazı uyuşturucu maddelerin ise kısmi ve şarta bağlı kullanımı ceza gerektirmiyor.

 

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