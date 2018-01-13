Beşiktaş’ın yeni transferi Cyle Larin’in korkutan geçmişi!

3 MAÇ KAÇIRDI

İZİN VERİLİYOR

Erdinç Şahin

takımlarındanyeni transferigeçmişte yaşadıkları Siyah-Beyazlı taraftarların gözünü korkutuyor.Geçtiğimiz yaz madde etkisi altında araba kullanırken yakalanan 22 yaşındaki futbolcu, ters yöne girerek insan hayatını da hiçe saydı. Bir süre cezaevinde kalıp çıkan olaylı futbolcunun hayatı şimdiden dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.Bu tip cezalar alan futbolcular MLS statüsüne göre bir süreliğine doktor kontrolüne veriliyor ve ancak bu programı tamamladıktan sonra tekrar sahalara dönebiliyor.Maddenin kötüye kullanımı ve davranışsal sağlık programı doktorları tarafından değerlendirmeye alınan futbolcu, bu yüzden takımı Orlando'nun üç maçını kaçırdı, Kanada Milli Takımı tarafından da Gold Cup turnuvası kadrosundan çıkarıldı.is, o dönem bu yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Kendisinin ve başkasınını hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı görüntüleri tepki çekende konuyla ilgili bir açıklama yaparak tüm camiadan özür dilediğini dile getirdi.Florida eyaletinde sürücüler için belli bir dereceye kadar alkole izin veriliyor, bazı uyuşturucu maddelerin ise kısmi ve şarta bağlı kullanımı ceza gerektirmiyor.