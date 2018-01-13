Beşiktaş'ın yeni transferi Larin için eski kulübünden flaş açıklama



'HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'



'FIFA BİZİM LEHİMİZE KARAR VERECEKTİR'



'SÖZLEŞMEYE ÖZEL BİR MADDE KOYDUK'

Haber Merkezi

Orlando'nun basın sözcüsü, Amerikan habersitelerine yaptığı açıklamada Larin'in hala kendi futbolcuları olduğunu ve Beşiktaş'ın hukuksuz bir anlaşma yaptığını söyledi.Costcho, Larin'in 1 yıl daha Orlando ile sözleşmesi bulunduğu için Beşiktaş'ın yaptığı transfere karşı tüm hukuksal yollara başvuracaklarını ilan etti.'nun bu açıklamasına karşınHukuk İşlerinden Sorumlu ve aynı zamandaile beraber siyah-beyazlıların transferlerini de yapan yönetici, Larin transferinde Beşiktaş aleyhine hukuksal bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'Normalde oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyordu. Fakat oyuncu bizimle görüşmeye başlayınca kulübü tek taraflı sözleşmesini uzatmış. Yani tek taraflı sözleşme opsiyonu kullanımı söz konusu.FIFA tek taraflı opsiyon uzatmalarında her zaman oyuncunun lehine kara veriyor. Biz de Amerikan Federasyonu'na değil FIFA'ya bağlıyız. Dolayısıyla da burada herhangi bir olumsuz durumda FIFA bizim lehimize karar verir' dedi.Başarılı yönetici Larin ile yaptıkları sözleşmeye özel bir madde koyduklarını da sözlerine ekledi ve 'Cyle Larin ile yaptığımız görüşmelerde bu durumu enine boyuna konuştuk ve sözleşmeye özel bir madde koyduk.Çok düşük bir ihtimal de olsa herhangi bir olumsuz karar çıkması ve kulübümüze maddi yükümlülük çıkması durumunda bu maliyet tamamen Cyle Larin tarafından karşılanacak. Bu açıdan da rahatız.Oyuncunun oynamak istediği takım Beşiktaş'tır. FIFA bu tip durumlarda hep oyuncunun oynamak istediği takıma göre hareket eder, yine öyle olacaktır'' diyerek Beşiktaş'ın herhangi bir olumsuzlukta maddi yükün altına girmeyeceğini sözlerine ekledi.