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Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2'nci devresine Antalya'da hazırlanan Beşiktaş ilk idmanını bu akşam yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk antrenmanına çıktı
İzinli olan futbolculardan dolayı eksik kadro ile yapılan idman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Yeni transfer Domagoj Vida antrenman başında yapılan takım toplantısında oyuncularla tanıştı ve yeni takım arkadaşları tarafından alkışlandı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman takım halinde ve bireysel yapılan koşular ile başladı. Pas çalışmasının ardından hafif tempolu koşular ile Antalya kampının ilk çalışması sona erdi.

LENS DE KAMPA KATILACAK

Sezon başında yapılan İspanya kampında sakatlanan ve yeni iyileşen Atınç Nukan, Antalya kampına gelerek bireysel çalışmalarına hız verdi. Jeremain Lens'in ise bu gece kampa katılacağı bildirildi.

Beşiktaş yarın sabah 11.00'de yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Şenol Güneş antrenman sonrası saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirecek.

DHA

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