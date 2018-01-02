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Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Domagoj Vida İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcu için yarın 11:30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek

02 Ocak 2018, Salı 17:38
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.

Yarın sağlık kontrolünden geçecek Vida için 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Hırvat stoper, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.



Profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında ülkesinin Osijek kulübünde başlayan Vida, 2010 yılında Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bundesliga macerası uzun sürmeyen Vida 1 yıllık aradan sonra Hırvatistan'a dönerek Dinamo Zagreb'te forma giymeye başladı. Hırvat stoper, 2013'ün ocak ayında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'e transfer oldu ve 5 yıl bu kulüpte forma giydi.

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