Beşiktaş İslam Slimani’ye yoğunlaştı

ROTA İSLAM SLİMANİ

Erdinç Şahin

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürderen Siyah-Beyazlılar, Arsenal’live Leicester City’li’nin üzerine yoğunlaşmıştı. İlk hedef olarak çok yönlü bir hücum oyuncusu olması sebebiyle Welbeck’i seçen Kara Kartal’a, Arsenal’den kötü haber geldi.kulübüne kiralama teklifi sunan’a, takımın bir diğer forveti Alexis Sanchez’in takımdan ayrılma durumu olması sebebiyle olumsuz geri dönüş yapıldı. Bu gelişme sonrasında Kara Kartal’ın listedeki ikinci isim olan İslam Slimani’nin üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.Cezayirli golcünün menaceriyle yaptıkları ilk görüşmeden, olumlu izlenimle ayrılan’yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.