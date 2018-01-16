Beşiktaş İslam Slimani’ye yoğunlaştı

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürderen Siyah-Beyazlılar, Arsenal’li Danny Welbeck
ve Leicester City’li İslam Slimani
’nin üzerine yoğunlaşmıştı. İlk hedef olarak çok yönlü bir hücum oyuncusu olması sebebiyle Welbeck’i seçen Kara Kartal’a, Arsenal’den kötü haber geldi.
ROTA İSLAM SLİMANİ
Welbeck’i kiralamak için Londra
kulübüne kiralama teklifi sunan Beşiktaş
’a, takımın bir diğer forveti Alexis Sanchez’in takımdan ayrılma durumu olması sebebiyle olumsuz geri dönüş yapıldı. Bu gelişme sonrasında Kara Kartal’ın listedeki ikinci isim olan İslam Slimani’nin üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.
Cezayirli golcünün menaceriyle yaptıkları ilk görüşmeden, olumlu izlenimle ayrılan Siyah-Beyazlılar’ın, Leicester City
’yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
Erdinç Şahin