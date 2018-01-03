Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi

Erdinç Şahin

Çalışmalarını 12 gün boyuncabölgesinde sürdürecek olan'den kalkan özel uçakla'ya geldi.Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağındaile beraberve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.'a transferi söz konusu olanve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor.Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.