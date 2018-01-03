Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi

Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek
bölgesinde sürdürecek olan Siyah-Beyazlılar, Sabiha Gökçen
'den kalkan özel uçakla Antalya
'ya geldi.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş
ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku
ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.
Everton
'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun
ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.
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Erdinç Şahin