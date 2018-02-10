Beşiktaş - Karabükspor (Canlı anlatım)

37.DK:

26.DK:

14.DK:



BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDA



KARTAL EVİNDE 36 MAÇTIR YENİLMİYOR

Haber Merkezi

Karabükspor'da Osman Çelik, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Beşiktaş bu dakikaya dek 7'si isabetli 11 şut çekerken Karabükspor henüz rakip kaleye şut çekemedi.GOL! Beşiktaş Talisca'yla skoru 2 - 0'a getiriyor. Sol kanattan ceza alanına sokulan Babel'in pasında altı pas çizgisi üzerinde üst üste iki şutu savunmadan dönen Talisca devamında nefis bir voleyle topu ağlara yolladıKarabükspor, kalesinde gördüğü golün ardından maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı alanda bu kadar kaldı. Üst üste kullanılan iki köşe vuruşundan da istedikleri gibi faydalanamadılar.Karabükspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Ibanez'in ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi, Fabri son anda kornere çeldi.GOL! Beşiktaş Pepe'yle golü buluyor 1 - 0. Portekizli savunma oyuncusunun bu sezonki ikinci golü. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafayla arkaya aşırdığı topa kale önünde Pepe dokundu ve top ağlardaBeşiktaş özellikle sağ kanatta geliştirdiği ataklarla Karabükspor savunmasını bunalttı.Sağ kanattan ileri çıkan Bliznichenko ortasını yaptı, arka taraftaki Ergin'den önce Fabri çıktı ve topun sahibi oldu.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro NegredoÇağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, AlexeBeşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bugünkü mücadelede sarı kart görürse 22. haftadaki Atiker Konyaspor’la karşılaşmasında görev alamayacak.Spor Toto Süper Lig’de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de son olarak evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.