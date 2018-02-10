Beşiktaş - Karabükspor (Maç özeti)

Vagner Love ilk golünü attı



MAÇ ÖZETİ

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Haber Merkezi

Beşiktaş evinde Karabükspor'u ağırladı. Kara Kartal sahadan 5 - 0'lık skorla galip ayrılarak ligdeki puanını 40'a çıkardı. Beşiktaş'ın gollerini Pepe, Talisca (2) ve Vagner Love (2) kaydetti.GOL! Beşiktaş Vagner Love'la skoru 5 - 0'a getirdi.Talisca'nın şutunda savunmadan seken topu ceza alanı içinde Quaresma aldı ve trivelayla ortasını yaptı. Vagner Love'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.GOL! Beşiktaş Talisca'nın golüyle farkı 4'e çıkarıyor. Beşiktaş'ın hafif sol çaprazdan, kaleye uzak bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Talisca falsolu bir şut çıkardı. İki direğe çarpan top ağlara gittiKarabükspor'da sol kanattan ceza alanına sokulan Osman'ın sert şutunda top üstten auta gitti.Ani gelişen Beşiktaş atağında Vagner Love hızla ceza alanına sokuldu ve pas vermek yerine önünü boşaltıp vuruş açısı aradı. Sol çapraza doğru açılan topa aşırtma bir vuruş yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.Vagner Love Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiren golü atıyor. Karabükspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Adriano sol kanattan içeri sokuldu ve onun pasında kale önünde bomboş kalan Vagner Love, tek dokunuşla topu ağlara yolladı:Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love oyuna giriyor.Karabükspor'da Osman Çelik, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Beşiktaş bu dakikaya dek 7'si isabetli 11 şut çekerken Karabükspor henüz rakip kaleye şut çekemedi.GOL! Beşiktaş Talisca'yla skoru 2 - 0'a getiriyor. Sol kanattan ceza alanına sokulan Babel'in pasında altı pas çizgisi üzerinde üst üste iki şutu savunmadan dönen Talisca devamında nefis bir voleyle topu ağlara yolladıKarabükspor, kalesinde gördüğü golün ardından maçın başından bu yana ilk kez rakip yarı alanda bu kadar kaldı. Üst üste kullanılan iki köşe vuruşundan da istedikleri gibi faydalanamadılar.Karabükspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Ibanez'in ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi, Fabri son anda kornere çeldi.GOL! Beşiktaş Pepe'yle golü buluyor 1 - 0. Portekizli savunma oyuncusunun bu sezonki ikinci golü. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafayla arkaya aşırdığı topa kale önünde Pepe dokundu ve top ağlardaBeşiktaş özellikle sağ kanatta geliştirdiği ataklarla Karabükspor savunmasını bunalttı.Sağ kanattan ileri çıkan Bliznichenko ortasını yaptı, arka taraftaki Ergin'den önce Fabri çıktı ve topun sahibi oldu.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro NegredoÇağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe