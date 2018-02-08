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Beşiktaş, Karabükspor mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Karabükspor ile evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş, Karabükspor mesaisini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Karabükspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


PEPE, MEDEL VE TOLGAY SON BÖLÜME KATILMADI


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman istasyonlu koşu ile başladı. 3 gruba ayrılıp dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği karşısında forma giyen Pepe, Medel ve Tolgay son bölümde yapılan çift kale maç antrenmanına katılmadı.


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