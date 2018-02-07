Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
 

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı
Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Kuvvet çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak yapıldı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı

Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı
Karşıyaka'da rapor krizi

Karşıyaka'da rapor krizi
Bandırmaspor'da İsmail Ertekin imzayı attı

Bandırmaspor'da İsmail Ertekin imzayı attı
Kış Olimpiyatları’nda -16 derecede kürk protestosu

Kış Olimpiyatları’nda -16 derecede kürk protestosu
Beşiktaş'a iki müjde birden: Atiba ve Tosic

Beşiktaş'a iki müjde birden: Atiba ve Tosic
Gregory van der Wiel Fenerbahçe'yi bombaladı

Gregory van der Wiel Fenerbahçe'yi bombaladı
Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama

Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama
Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü

Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü
Ümit Özat

Ümit Özat "Ayı Ümit" tezahüratı yapılınca böyle cevap verdi
Arda Turan Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...

Arda Turan Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...
Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu’na Mali Genel Kurulu iptal edildi

Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu’na Mali Genel Kurulu iptal edildi