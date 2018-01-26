Beşiktaş - Kasımpaşa (Canlı anlatım)

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Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:



30. RANDEVU

Haber Merkezi

Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, NegredoRamazan, Veysel, Omeruo, Youssef, Popov, Sadiku, Pavelka, Mensah, Edouk, Trezeguet, Murilloİki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkıyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasından bundan önce oynanan 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyor.Diğer 7 maç ise berabere bitti. İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı.Beşiktaş, Kasımpaşa ile iç sahada oynadığı 15 maçın sadece birinde mağlup oldu ve 11'ini kazandı.