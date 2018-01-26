Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)

72.DK:

53.DK:

44.DK:

25.DK:

17.DK:

Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş'ta Talisca şoku

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:

Haber Merkezi

Beşiktaş evinde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı Vodafone Arena'da 2 - 1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Kartal ligde puanını 36'ya çıkardı.Neumayr'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru gelen topu Gökhan uzaklaştırdı.Oğuzhan, Babel ile verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Babel'in pasında topu iyi kontrol edemeyen oyuncu, araya giren Veysel'e faul yaptı.GOL! Kasımpaşa Trezeguet'le golü buluyor. 2 - 1. Trezeguet Pepe'den güzel bir harektle sıyrıldı. Topu sağ ayağına alarak vuruşunu yaptı. Uzak direk dibinden top ağlara gitti.Sol kanattan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe doğru gelen topu Fabri kontrol etti.Popov, Talisca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.GOL! Beşiktaş Talisca'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.GOL! Beşiktaş Talisca'yla golü buluyor. 1 - 0. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, NegredoRamazan, Veysel, Omeruo, Youssef, Popov, Sadiku, Pavelka, Mensah, Edouk, Trezeguet, Murillo