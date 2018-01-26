Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'in 18. haftasında 33 puanla 4. sırada olan Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah beyazlı ekip sahadan 2 - 1'lik skorla galip ayrıldı

26 Ocak 2018, Cuma 22:02
Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)
Beşiktaş evinde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı Vodafone Arena'da 2  - 1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Kartal ligde puanını 36'ya çıkardı.

MAÇ ÖZETİ

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Beşiktaş 2  - 1 Kasımpaşa

86.DK: Neumayr'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru gelen topu Gökhan uzaklaştırdı.

79.DK: Oğuzhan, Babel ile verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Babel'in pasında topu iyi kontrol edemeyen oyuncu, araya giren Veysel'e faul yaptı.

72.DK: GOL! Kasımpaşa Trezeguet'le golü buluyor. 2 - 1.  Trezeguet Pepe'den güzel bir harektle sıyrıldı. Topu sağ ayağına alarak vuruşunu yaptı. Uzak direk dibinden top ağlara gitti.



63.DK: Sol kanattan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe doğru gelen topu Fabri kontrol etti.

53.DK: Popov, Talisca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Beşiktaş 2 - 0 Kasımpaşa

44.DK: Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

40.DK: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.

34.DK: Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.

28.DK: Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.



25.DK: GOL! Beşiktaş Talisca'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.

17.DK: GOL! Beşiktaş Talisca'yla golü buluyor. 1 - 0. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.

12.DK: Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.

5.DK: Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.

2.DK: Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.

1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş'ta Talisca şokuBeşiktaş'ta Talisca şoku

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:

Ramazan, Veysel, Omeruo, Youssef, Popov, Sadiku, Pavelka, Mensah, Edouk, Trezeguet, Murillo

 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsunspor'a kayyuma kaldı

Samsunspor'a kayyuma kaldı
Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...

Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu

Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu
Mustafa Cengiz: ‘Yellow Friday bütün dünyaya örnek oldu’

Mustafa Cengiz: ‘Yellow Friday bütün dünyaya örnek oldu’
Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü!

Beşiktaş Cyle Larin düğümünü çözdü!
Yellow Friday nedir? GS Store'da Sarı Cuma...

Yellow Friday nedir? GS Store'da Sarı Cuma...
Vagner Love tesislere geldi

Vagner Love tesislere geldi
Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var

Burak Elmas: Ndiaye'ye teklif var
Beşiktaş, Mitrovic'i kiraladı

Beşiktaş, Mitrovic'i kiraladı
Son dakika: Demba Ba Göztepe'de!

Son dakika: Demba Ba Göztepe'de!
Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok!

Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok!