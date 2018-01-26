Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)

Beşiktaş evinde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı Vodafone Arena'da 2 - 1'lik skorla yendi. Bu sonuçla Kartal ligde puanını 36'ya çıkardı.
MAÇ ÖZETİ
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
86.DK:
Neumayr'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına doğru gelen topu Gökhan uzaklaştırdı.
79.DK:
Oğuzhan, Babel ile verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Babel'in pasında topu iyi kontrol edemeyen oyuncu, araya giren Veysel'e faul yaptı.
72.DK:
GOL! Kasımpaşa Trezeguet'le golü buluyor. 2 - 1. Trezeguet Pepe'den güzel bir harektle sıyrıldı. Topu sağ ayağına alarak vuruşunu yaptı. Uzak direk dibinden top ağlara gitti.
63.DK:
Sol kanattan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe doğru gelen topu Fabri kontrol etti.
53.DK:
Popov, Talisca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
46.DK: İkinci yarı başladı
45.DK: İlk yarı sona erdi. Beşiktaş 2 - 0 Kasımpaşa
44.DK:
Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
40.DK:
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.
34.DK:
Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.
28.DK:
Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.
25.DK:
GOL! Beşiktaş Talisca'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.
17.DK:
GOL! Beşiktaş Talisca'yla golü buluyor. 1 - 0. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.
12.DK:
Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.
5.DK:
Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.
2.DK:
Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.
1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar
Beşiktaş'ta Talisca şoku
Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
Ramazan, Veysel, Omeruo, Youssef, Popov, Sadiku, Pavelka, Mensah, Edouk, Trezeguet, Murillo
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