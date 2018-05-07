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Beşiktaş - Kayserispor maç özeti

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybı yaşamadığı haftada mutlak galibiyet hedefiyle Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal sahadan Tosic ve Adriano'nun golüyle sahadan 2-0 önde ayrıldı ve Süper Lig'deki puanını 65'e çıkardı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 22:00
Beşiktaş - Kayserispor maç özeti
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışıyor. Rakiplerinin puan kaybetmediği haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip baskılı başladığı mücadelenin 31. dakikasında Tosic'le öne geçti. Golün ardından Kartal temposunu düşürmedi ve 45. dakikada Adriano'yla farkı 2'ye çıkardı. Bu gol maçın skorunu belirledi. Beşiktaş sahadan 2-0 gibi net bir skorla ayrıldı ve şampiyonluk yarışını bırakmadı.

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor


MAÇ ÖZETİ


90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi

89.DK: Kayserispor'da Umut Bulut hakeme yaptığı itirazlar sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

84.DK: Beşitkaş defansından seken topa Umut Bulut kale önünden sert vurdu. Top yeniden defanstan sekti. 

80.DK: Kayserispor'da Deniz Türüç, atılan uzun topla arka direkte topla buluştu. Direkt sert bir şekilde sağ köşeyi gördü. Fabri gole izin vermedi. 

71.DK: Quaresma bir ara pasla Talisca'yı görmek istedi ancak Kayserispor savunması araya girdi. 

65.DK: Sağdan rakip ceza alanına yaklaşan Quaresma, kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak Lung buna izin vermedi ve topun kontrolünü sağladı. 

60.DK: Tosic ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

56.DK: Quaresma'nın ortasında Talisca rövaşata denedi ancak başarılı olamadı. 

50.DK: Kanattan bindiren Quaresma son çizgiye inmeden ortasını yolladı ancak bu kez istediği gibi bir orta yapamadı. 

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: Beşiktaş Adriano'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Babel'in pasını alan Adriano, ceza sahası önünden şut açısı buldu. Sol köşeye mükemmel vurdu ve harika bir gole imza attı. 



40.DK: Sağ kanattan bindiren Gökhan Gönül son çizgiden ortasını yolladı. İçeride kimse dokunamadı. 

31.DK: GOL! Beşiktaş Tosic'in golüyle öne geçiyor.

22.DK: Talisca'ın frikiğini Lung köşeden müthiş çıkardı. Devamındaki karambolde Lung, bir kez daha golü önledi. 

20.DK: Quaresma'nın havalandırdığı topa Taslica kafayı vurdu, defanstan seken top kalecide kaldı

18.DK: Beşiktaş gole yaklaştı! Quaresma'nın uzaktan vuruşunu kaleci Lung köşeye uzanarak son anda çıkardı.

12.DK: Babel solda topu aldı. Ortasını yaptı. İçerde boş kalan Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Lung'ta kaldı. 

10.DK: Beşiktaş maçın ilk 10 dakikasında rakip sahada pres yaparak rabinin pas yapmasını engellenemeye çalışıyor.

7.DK: Beşiktaş'ta Quaresma sakatlandı ve kenara 'beni değiştirin' şeklinde işaret yaptı. Beşiktaş yedek kulübesinde Lens hemen hareletlendi.

4.DK: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması başarılı

3.DK: Vagner Love savunma arkasına hareketlendi ve yerde kaldı. Beşiktaş maçın başında etkili bir yerden serbest vuruş kullanacak.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Beşiktaş taraftarları maç öncesinde Şenol Güneş'i tribüne çağırdı ve deneyimli teknik adam da taraftarı selamladı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love

Kayserispor'un ilk 11'i:

Lung, Lopes, Atila, Kana Biyik, Kucher, Şamil, Badji, Mendes, Boldrin, Deniz, Umut


BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR!


Siyah-Beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe; Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.


KAYSERİ'DE 2 OYUNCU YOK


Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Kayserispor’da 2 futbolcu takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı süren Varela ise cezalı konumda bulunan Sapunaru, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek


21 MAÇTA 16 KEZ BEŞİKTAŞ


Kartal, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 21 lig maçından 16’sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul’da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maç 2-2 bitti.
 


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