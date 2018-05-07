Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta Hangi kanalda?

Akın Güler

Süper Lig'de bu akşam iki maç birden oynanacak. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda boyun eğen Beşiktaş, Kayserispor'u yenip şampiyonluk umudurnu sürdürmenin peşinde... Öte yandan Kayserispor ise herhangi bir iddiası bulunmamasına rağmen prestij için güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar kovalayacak.Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Quaresma, Medel, Oğuzhan, Talisca, Babel, LoveKayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Mendes, Umut BulutSiyah-Beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe; Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.Kayserispor'da 2 oyuncu yokSüper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Kayserispor’da 2 futbolcu takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı süren Varela ise cezalı konumda bulunan Sapunaru, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda da 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı. Bu maçların 35’ini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.Kartal, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 21 lig maçından 16’sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul’da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maç 2-2 bitti.Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de bugün Kayserispor’la oynayacakları maçın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam çalışmasında yıldızlar, taktik ve kondisyon idmanı yaptı. Güne ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, sonrasında pas çalıştı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş’ın yıldızları, antrenmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek. Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.Kara Kartal’da Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.