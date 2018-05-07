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Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta Hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan galip gelerek umudunu sürdürmek istiyor. Öte yandan Kayserispor ise ligi üst sıralarda tamamlamak için puan kovalayacak.
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:59
Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta Hangi kanalda?
Süper Lig'de bu akşam iki maç birden oynanacak. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda boyun eğen Beşiktaş, Kayserispor'u yenip şampiyonluk umudurnu sürdürmenin peşinde... Öte yandan Kayserispor ise herhangi bir iddiası bulunmamasına rağmen prestij için güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar kovalayacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Quaresma, Medel, Oğuzhan, Talisca, Babel, Love

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Mendes, Umut Bulut

Beşiktaş'ta 3 eksik var!

Siyah-Beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe; Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor'da 2 oyuncu yok

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Kayserispor’da 2 futbolcu takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-Kırmızılılar’da sakatlığı süren Varela ise cezalı konumda bulunan Sapunaru, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş 42 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 42 maçta mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda da 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı. Bu maçların 35’ini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

21 maçta 16 kez Beşiktaş

Kartal, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 21 lig maçından 16’sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul’da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maç 2-2 bitti.

Beşiktaş’ta lig hazırlıkları tamam

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de bugün Kayserispor’la oynayacakları maçın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam çalışmasında yıldızlar, taktik ve kondisyon idmanı yaptı. Güne ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, sonrasında pas çalıştı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş’ın yıldızları, antrenmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Dusko Tosic görev başına

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek. Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

2 futbolcu sınırda çıkacak

Kara Kartal’da Kayserispor mücadelesi öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek Negredo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.




 


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