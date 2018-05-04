Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarih değişti!

Akın Güler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kayserispor maçının tarihini değiştirdi. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkamayan takımın maçının tarihi değiştirileceği söylenmişti. Fikstürü rahatlatmak için bu karar alınmıştı.Kayserispor eğer maç pazartesi gününe alınırsa uçakta yer olmadığı için maça çıkamayacaklarını duyurmuştu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir daha sonra yaptığı açıklamayla programlarını yaptıklarını Beşiktaş maçına çıkacaklarını aktardı. Böylelikle herhangi bir pürüz kalmadı.Beşiktaş Kayserispor maçı daha önce 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktı. Yeni kararla birlikte Beşiktaş Kayserispor maçı 7 Mayıs Pazartesi günü 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk şansı azaldı. Geçen hafta Galatasaray'la oynadığı derbi karşılaşmasını kaybeden Kara Kartallar bu yenilginin ardından zirvenin 4 puan gerisine düştü. Buna rağmen Siyah-Beyazlılar son ana kadar şampiyonluk mücadelesine devam edecek ve en azından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ilk iki içinde olmaya çalışacak.Beşiktaş, Kayserispor maçının ardından önce Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak, son hafta ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.Diğer yandan Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor ise çok iyi bir ilk yarı performansı sergilemesine rağmen aynı performansı ligin ikinci yarısına taşıyamadı. Üst üste gelen puan kayıpları ile ivme kaybeden Kayseri temsilcisi son 6 maçında ise sadece 1 galibiyet alabildi. Kayserispor'un artık ligde iddiası bulunmuyor. Sumudica'nın ekibi geride kalan 31 haftada topladığı 44 puanla 8. sırada yer alıyor.Kayserispor gelecek hafta sahasında Akhisarspor'u konuk ettikten sonra, son hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.Ligin ilk yarısında Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Kayserispor 31. dakikada Umut Bulut ile öne geçti ancak 45. dakikada Cenk Tosun'un golü maçın skorunu belirledi. Kayserispor maçı Tiago Lopes'in ikinci sarı karttan atılmasının ardından 10 kişi tamamladı.