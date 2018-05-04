Beşiktaş - Kayserispor maçının günü değişti

EROL BEDİR: MAÇA ÇIKACAĞIZ

Erdinç Şahin

Türkiye Futbol Federasyonu,ilearasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın,günü saat 20.00'ye alındığını ilan etti.web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.Öte yandan, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.TRTSPOR’a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.