Beşiktaş - Kayserispor maçının günü değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş
ile Kayserispor
arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi
günü saat 20.00'ye alındığını ilan etti.
TFF'nin
web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.
Öte yandan Kayserispor
, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.
EROL BEDİR: MAÇA ÇIKACAĞIZ
TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.
TRTSPOR’a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.
Erdinç Şahin