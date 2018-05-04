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Beşiktaş - Kayserispor maçının günü değişti

Beşiktaş, Kayserispor maçının gününün değiştiği açıklandı.

04 Mayıs 2018, Cuma 11:34
Beşiktaş - Kayserispor maçının günü değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Kayserispor arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi günü saat 20.00'ye alındığını ilan etti.

TFF'nin web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.

Öte yandan Kayserispor, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.
 

EROL BEDİR: MAÇA ÇIKACAĞIZ


TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.

TRTSPOR’a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Programımızı yaptık. Beşiktaş maçına çıkacağız” dedi.


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