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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Süper Lig'in 2'nci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
 

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını saat 17.00'de oynayacağı Skenderbeu hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla istanbul'a dönecek.
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