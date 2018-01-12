Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Erdinç Şahin

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı.Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla istanbul'a dönecek.