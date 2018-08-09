Beşiktaş-LASK Linz maçı canlı anlatım

Beşiktaş 1- 0 LASK Linz

45.DK: İlk yarı sona erdi

33.DK: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Sağdan yapılan ortayı Babel arka direkte kafayla çevirdi, Oğuzhan'ın kale önünden kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

24.DK: Caner sağ kanattan köşe vuruşu kullandı, etkili gitmeyen ortasında savunma topu ön direkte karşıladı.

16.DK: Tolga Zengin aut atışını pas olarak kullandı ama top, Tetteh'in önünde kaldı. Onun ceza sahası dışından bekletmeden yolladığı şut az farkla auta çıktı.

6.DK: GOL! Beşiktaş Babel'le golü buluyor. Oğuzhan sağ kanattan çok sert bir orta yaptı, kaleye paralel geçen ve bel hizasında giden topa Babel arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi!

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh

RÖVANŞ 16 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play-off turundaki rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.



