Beşiktaş LASK Linz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadeleleri bu akşam oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş da mücadele verecek takımlar arasında... Kara Kartallar, Avusturya ekibi LASK Linz'i ağırlayacak. Torshavn'ı rahat geçen Siyah beyazlı ekibin bu mücadelelerden de güzel bir skor alması bekleniyor. Beşiktaş'a gönül veren taraftarlar ise maçın başlama saatini ve hangi kanalda oynanacağını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lask Linz maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

VİDA KALMAK İSTİYOR

Transferde harekete geçmek için Vida'yı satmak zorunda olan Beşiktaş hem gelen teklifleri değerlendiriyor hem de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Siyah beyazlı takımdan yılda 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) para kazanan Hırvat futbolcu, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum" dedi. Güner ise, "Beşiktaş da seni çok seviyor. Ama kulübün şartları da önemli" karşılığını verdi. İngiltere'de transfer için son saatlere girilirken, Vida hakkında konuşulan rakamın 16 milyon Euro olduğu öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi var ve seneye de 3.3 milyon Euro ücret alacak. Bu rakam sözleşme bitene kadar her yıl 100'er bin Euro artacak.

Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 1011 dakika forma giyen Vida, 1 gol atarken, 4 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Hırvat yıldız, 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol 1 asistle ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Beşiktaş, Mario Götze'nin peşinde

Beşiktaş, Borussia Dortmund’un Alman yıldızı Mario Götze için harekete geçti. Yönetim, 26 yaşındaki Götze için Bundesliga devine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.











