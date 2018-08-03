Beşiktaş LASK Linz maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, B36 Torshavn takımıyla karşılaştı. Siyah beyazlı ekip ilk maçını deplasmanda gerçekleştirdi ve sahadan 2 - 0 galip ayrıldı. Rövanş maçını dün oynayan Kartallar, karşılaşmada rakibini gol yağmuruna tuttu ve 6-0'lık skorla maçı almayı bildi. Bu skorun ardından Beşiktaş'ın rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu. Şimdi taraftarla bu mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş LASK Linz maçı ilk maçı 9 Ağustos Perşamba akşamı saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. İlk mücadelenin D-Smart platformundan, deplasmanda oynanacak mücadelenin ise beIN Sports ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

LSAK Linz'i yakından tanıyalım...

Geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci önelemeden katılan Beşiktaş, B36 Torshavn'ı elemesi halinde LASK / Lillestrom eşleşmesinden tur atlayan takım ile eşleşecek. İşte Avusturya ekibi LASK Linz'in tarihi ve kadrosu...

1908 yılında Avusturya'nın Linz bölgesinde kurulan LASK Linz'in renkleri siyah-beyazdır ve Avusturya Bundesliga'da mücadele etmektedir.

2017-2018 sezonunu 36 maç sonunda 4. sırada bitiren LASK Linz, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ligi tamamladı.

LASK Linz, karşılaşmalarını 21328 kişilik Linzer Stadyumu'nda oynuyor. LASK Linz'in Teknik Direktörlüğünü ise 43 yaşındaki Avusturyalı Oliver Glasner yapıyor.

13.85 milyon Euro değere sahip olan LASK Linz'in kadrosu şöyle;

Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal

Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft

Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,

Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo

Beşiktaş - LASK Linz bilet fiyatları...

1.Kategori 245TL

2.Kategori 225TL

3.Kategori 205TL

4.Kategori 195TL

5.Kategori 165TL

6.Kategori 150TL

7.Kategori 100TL

8.Kategori 90TL

VIP : 680TL

1903 A-E : 680TL

1903 B-D : 750TL

1903 C : 800TL











