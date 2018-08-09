Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu Vodafone Park'taki mücadele bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu..