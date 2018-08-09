Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu
Vodafone Park'taki mücadele bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Beşiktaş-LASK Linz maçının ilk 11'leri belli oldu..
İLK 11'LER
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin
LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl, Ullmann, Ramsebner, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh
BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Lask Linz maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
RÖVANŞ 16 AĞUSTOS'TA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.
Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play-off turundaki rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.