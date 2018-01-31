Beşiktaş maçına 75 bin Alman

Erdinç Şahin

’nu 14 puanla zirvede tamamlayarak İkinci Tur’a lider çıkaneşleşmişti.Turun ilk maçına 20 Şubat’ta deplasmanda çıkacak olan’a, dev karşılaşmaya sayılı günler kala Almanya’dan flaş haber geldi.resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda,oynayacağımaçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.’nin taraftar götürmeme kararı alması sebebiyle konuk ekip taraftarlarına ayrılan biletleri de kendi futbolseverlerine satan Bayern’i, maç gününde 75 bin seyircisi destekleyecek. Öte yandan bu eşleşmenin rövanşı 14 Mart’ta oynanacak.