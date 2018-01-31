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Beşiktaş maçına 75 bin Alman

Bayern Münih, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Kara Kartal’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Beşiktaş maçına 75 bin Alman
Devler Ligi’nde G Grubu’nu 14 puanla zirvede tamamlayarak İkinci Tur’a lider çıkan Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’le eşleşmişti.

Turun ilk maçına 20 Şubat’ta deplasmanda çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’a, dev karşılaşmaya sayılı günler kala Almanya’dan flaş haber geldi.

Bayern Münih, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Kara Kartal’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Beşiktaş Yönetimi’nin taraftar götürmeme kararı alması sebebiyle konuk ekip taraftarlarına ayrılan biletleri de kendi futbolseverlerine satan Bayern’i, maç gününde 75 bin seyircisi destekleyecek. Öte yandan bu eşleşmenin rövanşı 14 Mart’ta oynanacak.


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