Beşiktaş Mandzukic’i renklerine bağlamak için düğmeye bastı!

Ara transfer döneminde Cenk Tosun
’u 22 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a
gönderen Siyah-Beyazlılar, milli yıldızın yerini doldurmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren Kara Kartal, gündemine; Samuel Eto’o, Demba Ba, Raul Jimenez, Cyle Larin ve Kelechi Iheanacho
gibi isimleri almıştı. Bu isimlerle görüşmelerine devam eden Kara Kartal, son olarak hedefleri arasına bir dünya yıldızını aldı: Mario Mandzukic
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İtalya’da yayın yapan haber sitesi Tuttomercato.web, Beşiktaş’ın, Juventus
’un Hırvat yıldızı için harekete geçtiğini yazdı.
HEM FORVET HEM DE KANAT
Serie A devi Juventus’a 2,5 yıl önce Atletico Madrid’ten 21 milyon Euro karşılığında transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 109 maçta 31 gollük performans sergiledi. Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin yönetimdeki takımda asıl bölgesi forvet olmasına rağmen kanat bölgesinde de forma giyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen hücum hattında önemli başarılar elde etmesiyle biliniyor.
"BEŞİKTAŞ İNANILMAZ BİR KULÜP"
Kara Kartal’ın yeni transferi Domagoj Vida, imza töreninde yaptığı açıklamada, Hırvatistan milli takımından arkadaşı Mandzukic’i Siyah- Beyazlılar’a davet ettiğini söylemişti. Vida, “Mario Mandzukic’le görüştüm. Bana ‘İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, doğru tercih yaptın’ dedi. Onunla çok iyi dostuz, sürekli görüşüyoruz. Şu anda Juventus’un oyuncusu ama onun Beşiktaş’a gelmesini çok istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Erdinç Şahin